Вместо друзей и психологов — чат-боты: в России стали в 5 раз чаще разговаривать с ИИ

За последние полгода число пользователей, использующих нейросети для общения и эмоциональной поддержки, увеличилось в пять раз. Пока бизнес обсуждает операционные сценарии применения ИИ, пользователи уже используют его для личных целей — как цифрового собеседника.

Виртуальный собеседник — новая норма

Как показывает аналитика Yota, эмоциональные ИИ больше не воспринимаются как футуризм. Это уже не игрушка, а повседневный сервис поддержки. В 2025 году число пользователей подобных решений удвоилось, а объём трафика — вырос в 4 раза.

Особенно быстро растёт сегмент «эмоциональных ботов» — чат-ботов, способных распознавать эмоции, поддерживать беседу и помогать справляться со стрессом. Аудитория этих ИИ за полгода увеличилась почти в пять раз, а средняя длительность общения выросла в 3,6 раза.

Психологические боты, такие как Wysa, Woebot и Earkick, особенно востребованы у тех, кто ищет не развлечения, а поддержку. Они обучены базовым методам когнитивно-поведенческой терапии и часто работают как «первый контакт» в состоянии тревоги. Среднее время взаимодействия — 19 минут в месяц, при этом число пользователей выросло почти в 5 раз с начала года.

На разговор — 36 минут в месяц

В среднем в чатах с ИИ-компаньонами пользователи проводят 36 минут в месяц. Самые популярные платформы — Character.ai, Talkie и Replika, где бот может быть кем угодно: другом, партнёром, флирт-ботом или «анимешным вайфу».

В списке городов с самым активным общением — Красноярск, Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк. В каждом из них пользователи проводят с ИИ более получаса в месяц.

Почему женщины из регионов — основная аудитория

Портрет пользователя стабилен: чаще всего это женщины 36–45 лет, не из столицы. Их доля — 43%. Женщины активнее мужчин: они составляют 57% аудитории и проводят 62% времени в сервисах.

Гештальт-терапевт сервиса zigmund online Виктор Добромильский объясняет: в этом возрасте женщины часто совмещают множество ролей — мамы, жены, работницы, «всё держится на них». При этом в регионах доступ к психологам ограничен, а ИИ-сервисы дают возможность выговориться — анонимно, быстро и без ощущения слабости.

«Они [женщины в этом возрасте] привыкли искать способы справляться с нагрузкой, интересуются разными практиками для улучшения настроения и ментального здоровья», — подчеркивает Виктор Добромильский.

Общение с ботом — обыденность или тревожный звоночек?

Регулярное общение с ИИ действительно может создать ощущение поддержки, особенно если бот обучен распознавать эмоции и реагировать тёпло и понятно. Это может быть особенно полезно, когда рядом никого нет.

«Они могут помочь осмыслить сложные ситуации и даже “поговорить”, когда рядом никого нет», — отмечает психолог.

Но важно различать: настоящий специалист — это человек, создающий пространство, где тебя не просто слушают, а чувствуют. Пока ИИ не способен заменить эту глубину. Он — скорее помощник в реальной жизни, нежели альтернатива психотерапии.

Более того, если человек полностью уходит в виртуального собеседника и теряет контакт с реальными людьми — это уже повод насторожиться.

«Социальная изоляция — серьёзная проблема, и ИИ может стать лишь временной подстраховкой, а не настоящей заменой живому контакту с другими людьми», — подчёркивает эксперт.

ИИ — не угроза для психологов

По крайней мере, пока что. По мнению Виктора Добромильского, российский рынок психологических услуг остаётся разнообразным и востребованным, а подобные ИИ-сервисы в основном помогают тем, кто раньше вообще не обращался за поддержкой. Дальше человек может пойти глубже — уже к специалисту.

Будущее, по мнению экспертов, — за гибридными моделями, где ИИ помогает работать с тревожностью, а живой специалист берёт на себя глубину. При этом для самих разработчиков вызовы не только технологические: этика, конфиденциальность и доверие — ключ к долгосрочному успеху.

Контекст

ИИ-компаньоны — это чат-боты на базе больших языковых моделей. В отличие от привычных справочных ассистентов, они запоминают контекст, подстраиваются под пользователя и могут вести длительный диалог — не по скрипту.

Пользователь сам выбирает характер бота, стиль общения, а иногда — даже голос или аватар. Чем дольше взаимодействие, тем «ближе» становится собеседник: он угадывает настроение, помнит, о чём шла речь раньше, и адаптирует ответы.





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