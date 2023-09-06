Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России открыли первую станцию метро прямо в аэропорту

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Москве открыли первую станцию метро прямо в аэропорту. Теперь до «Внуково» можно добраться на подземке – дорога из центра столицы до терминала займет около 50 минут. По прогнозам, станцией метро «Аэропорт Внуково» будут пользоваться 22 тыс. человек в сутки.

В России открыли первую станцию метро прямо в аэропорту

В Москве открылись две новых станции метро, одна из которых – «Аэропорт Внуково». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. 

Теперь до одного из московских аэропортов можно добраться на метро без нужды пользования автомобильным транспортом. Дорога из самого центра Москвы до аэропорта займет около 50 минут.

«Аэропорт Внуково» стала первой в России станцией метро, размещенной прямо в аэропорту.

Выйти из станции можно к терминалу «Внуково», к подземному терминалу аэроэкспресса, привокзальной площади и 1-ой Рейсовой улице.

Ожидается, что станцией «Аэропорт Внуково» будут пользоваться свыше 22 тыс. человек в день. 

Фото на обложке: SSV.Photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  2. 2 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  3. 3 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  4. 4 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе
  5. 5 11 аэропортов, которые внедряют инновации

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

10 сентября 2023

MGIMO Ventures Tashkent

Все ВОЗМОЖНОСТИ