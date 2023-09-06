В России открыли первую станцию метро прямо в аэропорту

В Москве открыли первую станцию метро прямо в аэропорту. Теперь до «Внуково» можно добраться на подземке – дорога из центра столицы до терминала займет около 50 минут. По прогнозам, станцией метро «Аэропорт Внуково» будут пользоваться 22 тыс. человек в сутки.

В Москве открылись две новых станции метро, одна из которых – «Аэропорт Внуково». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Теперь до одного из московских аэропортов можно добраться на метро без нужды пользования автомобильным транспортом. Дорога из самого центра Москвы до аэропорта займет около 50 минут.

«Аэропорт Внуково» стала первой в России станцией метро, размещенной прямо в аэропорту.

Выйти из станции можно к терминалу «Внуково», к подземному терминалу аэроэкспресса, привокзальной площади и 1-ой Рейсовой улице.

Ожидается, что станцией «Аэропорт Внуково» будут пользоваться свыше 22 тыс. человек в день.

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