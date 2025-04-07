В России упало производство водки и коньяка

За первый квартал 2025 года производство алкогольной продукции (без учета пива) в России сократилось на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,5 млн дал. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные статистики РАТК (Росалкогольтабакконтроль). За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 44,3 млн дал.

Согласно отчету, категория спиртных напитков крепостью выше 9% просела на 20,7% — до 19,5 млн дал вместо 24,6 млн дал в январе–марте 2024 года. Объем производства водки сократился на 22,7% — до 12,8 млн дал, коньяка — на 25% — до 1,4 млн дал, а ликеро-водочных изделий — на 9,2% — до 3,5 млн дал. В категории «другие спиртные напитки», к которой относятся виски, ром, соджу и другие, падение составило 23,2% — до 1,6 млн дал.

Однако выросло производство тихих и игристых вин. Сегмент тихих вин показал рост на 11,5% — до 8,3 млн дал, а игристых — на 15,6% — до 3,6 млн дал.

Категория слабоалкогольных напитков показала самое сильное сокращение — на 94,4%, до 288,3 тыс. дал. Это, как поясняли в РАТК, связано с перераспределением напитков из этой категории в бродильные. В РАТК также связали снижение объемов производства алкоголя с ростом ставок акцизов и минимальной розничной цены, которые увеличились с 1 января.

В конце марта в Подмосковье ужесточили правила продажи алкоголя. Власти запретили торговать алкоголем во дворах многоквартирных домов. Поправки были внесены в областную думу.

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