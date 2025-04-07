В России упало производство водки и коньяка
За первый квартал 2025 года производство алкогольной продукции (без учета пива) в России сократилось на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,5 млн дал. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные статистики РАТК (Росалкогольтабакконтроль). За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 44,3 млн дал.
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Согласно отчету, категория спиртных напитков крепостью выше 9% просела на 20,7% — до 19,5 млн дал вместо 24,6 млн дал в январе–марте 2024 года. Объем производства водки сократился на 22,7% — до 12,8 млн дал, коньяка — на 25% — до 1,4 млн дал, а ликеро-водочных изделий — на 9,2% — до 3,5 млн дал. В категории «другие спиртные напитки», к которой относятся виски, ром, соджу и другие, падение составило 23,2% — до 1,6 млн дал.
Однако выросло производство тихих и игристых вин. Сегмент тихих вин показал рост на 11,5% — до 8,3 млн дал, а игристых — на 15,6% — до 3,6 млн дал.
Категория слабоалкогольных напитков показала самое сильное сокращение — на 94,4%, до 288,3 тыс. дал. Это, как поясняли в РАТК, связано с перераспределением напитков из этой категории в бродильные. В РАТК также связали снижение объемов производства алкоголя с ростом ставок акцизов и минимальной розничной цены, которые увеличились с 1 января.
- В конце марта в Подмосковье ужесточили правила продажи алкоголя. Власти запретили торговать алкоголем во дворах многоквартирных домов. Поправки были внесены в областную думу.
Фото на обложке: Nordroden / Shutterstock / FOTODOM
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