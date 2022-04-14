Россияне стали скупать водку, джин и пиво

В России с середины марта выросли продажи водки, джина и пива. За прошедшие две недели россияне купили джина на 60% больше, чем за тот же период 2021 года, пива — на 15%, водки — на 13%. При этом ажиотажный спрос на гречку, рис, макарон, кофе, масло, сахар к концу марта прошел.

Цены на алкоголь в марте выросли не так значительно — менее чем на 4%: водка в конце февраля стоила 656,7 рублей, в середине марата — 670,7 рублей, в начале апреля — 675,6 рублей, пишет РБК.

В Beluga Group считают, что спрос на алкоголь вырос из-за ситуации неопределенности и на фоне стремления потребителей приобрести продукцию впрок. Россияне больше всего интересовались импортным алкоголем, отгрузки которого у компании выросли почти на 46%. Самый большой рост показали виски Grant’s (+37%), Monkey Shoulder (+121%), Tullamore D.E.W. (+39%), ром Barceló (+46%).

Покупатели могли запасаться импортным и премиальным алкоголем на фоне опасения, что он пропадет или вырастет в цене, сказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он предполагает, что россияне могли запасаться, например, импортным и крафтовым пивом, а также текилой, ромом, виски, джином и абсентом.

Спрос у россиян на джин эксперт объяснил экономией на барах, в которых выросли цены. При этом потребление джина в России незначительное по сравнению с другими видами алкоголя. Россияне выпивают в год около 800 млн л водки, 120 млн л коньяка, 60 млн л виски, а джина — всего 4,5 млн л.

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