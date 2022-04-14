Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне стали скупать водку, джин и пиво

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России с середины марта выросли продажи водки, джина и пива. За прошедшие две недели россияне купили джина на 60% больше, чем за тот же период 2021 года, пива — на 15%, водки — на 13%. При этом ажиотажный спрос на гречку, рис, макарон, кофе, масло, сахар к концу марта прошел.

Россияне стали скупать водку, джин и пиво

Цены на алкоголь в марте выросли не так значительно — менее чем на 4%: водка в конце февраля стоила  656,7 рублей, в середине марата — 670,7 рублей, в начале апреля — 675,6 рублей, пишет РБК.

В Beluga Group считают, что спрос на алкоголь вырос из-за ситуации неопределенности и на фоне стремления потребителей приобрести продукцию впрок. Россияне больше всего интересовались импортным алкоголем, отгрузки которого у компании выросли почти на 46%. Самый большой рост показали виски Grant’s (+37%), Monkey Shoulder (+121%), Tullamore D.E.W. (+39%), ром Barceló (+46%).

Покупатели могли запасаться импортным и премиальным алкоголем на фоне опасения, что он пропадет или вырастет в цене, сказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он предполагает, что россияне могли запасаться, например, импортным и крафтовым пивом, а также текилой, ромом, виски, джином и абсентом.

Спрос у россиян на джин эксперт объяснил экономией на барах, в которых выросли цены. При этом потребление джина в России незначительное по сравнению с другими видами алкоголя. Россияне выпивают в год около 800 млн л водки, 120 млн л коньяка, 60 млн л виски, а джина — всего 4,5 млн л. 

Фото на обложке: Sabine Schemken / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Продажи российской бытовой техники выросли до 70%
  2. 2 Возможное смягчение требований к продаже валютной выручки, ответные санкции: главные новости для бизнеса 14 апреля
  3. 3 Россиян стали раздражать государственные чат-боты вместо живых специалистов
  4. 4 ЦБ планирует смягчить требования к продаже валютной выручки
  5. 5 Китайский экспорт в Россию резко упал в марте
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля 2022

Startup Tour 2022

14 апреля 2022

Программа ускоренного развития бизнеса «МСП: Акселератор инноваций»

15 апреля 2022

«Венчурная академия»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Индия исключила российскую нефть Urals из закупки — Reuters

Новости

Экспортеры столкнулись с невозможностью продать валютную выручку

Новости

Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреля

Списки и рейтинги

Как открыть банковский счет за рубежом онлайн: гид по странам

Колонки

Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay