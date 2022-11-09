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Российская Neuro.net разработала голосового помощника для сайтов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская Neuro.net разработала человекоподобного голосового помощника для web-сайтов. Ассистент сам начинает диалог и консультирует по всем вопросам работы компании.

Российская Neuro.net разработала голосового помощника для сайтов

О создании голосового помощника для сайтов рассказал представитель Neuro.net. В компании заверили, что это первое в мире подобное решение. Там добавили, что решение превосходит функционал текстовых чат-ботов.

«Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке», – отметил СЕО Neuro.net Арман Зограбян. 

Человекоподобный ассистент Web PA сам начнет диалог, проконсультирует по вопросам работы компании, поможет выбрать нужную модель товара, предложит сопутствующие товары, добавит их в корзину и расскажет о новинках, акциях, сообщили разработчики.

Голосового помощника можно разместить на лендинг продукта или сервиса, чтобы помочь пользователям разобраться с функционалом. Первыми новую разработку уже готовятся пилотировать ряд текущих клиентов компании Neuro.net.

Фото на обложке: Neuro.net

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