Российская Neuro.net разработала голосового помощника для сайтов

Российская Neuro.net разработала человекоподобного голосового помощника для web-сайтов. Ассистент сам начинает диалог и консультирует по всем вопросам работы компании.
О создании голосового помощника для сайтов рассказал представитель Neuro.net. В компании заверили, что это первое в мире подобное решение. Там добавили, что решение превосходит функционал текстовых чат-ботов.
«Это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке», – отметил СЕО Neuro.net Арман Зограбян.
Человекоподобный ассистент Web PA сам начнет диалог, проконсультирует по вопросам работы компании, поможет выбрать нужную модель товара, предложит сопутствующие товары, добавит их в корзину и расскажет о новинках, акциях, сообщили разработчики.
Голосового помощника можно разместить на лендинг продукта или сервиса, чтобы помочь пользователям разобраться с функционалом. Первыми новую разработку уже готовятся пилотировать ряд текущих клиентов компании Neuro.net.
Фото на обложке: Neuro.net
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