Более 70% россиян готовы общаться с голосовыми роботами в сфере услуг — исследование

С голосовыми помощниками общаются 80% россиян, причем женщины это делают чаще и охотнее, чем мужчины. Роботам чаще всего готовы доверить повторяющиеся типизированные действия. Об этом говорится в исследовании Neuro.net, с которым ознакомился RB.

На первом месте по популярности у респондентов пользуются голосовые ассистенты гаджетов — Siri, «Алиса», «Маруся» и другие — с ними взаимодействуют 79,8% опрошенных.

Затем следуют роботы колл-центров, которые отвечают на горячей линии поддержки. С этими помощниками на регулярной основе общается 34,3% россиян.

На третьем месте оказались голосовые ассистенты по продаже услуг: новый тариф мобильного оператора, акции в салоне, страховой полис и так далее. Их часто слышат 27,3% респондентов. Еще четверть (25,2%) контактируют с цифровыми секретарями — роботами, которые управляют звонками на мобильном телефоне. Реже всего россияне общаются с помощниками, проводящими опрос и мониторинг качества 17,5%.

Россияне готовы доверить роботам техподдержку в простых случаях (48,4%), рекламные сообщения (45,4%), получение информации по наличию товара в точке продаж и помощь в его нахождении (41,3%), сбор рутинной информации (37,4%), оформление/подтверждение заказов (34,5%), новые банковские или финансовые продукты (29,1%), вызов врача на дом/запись к врачу (19,4%).

Кроме того, 70,6% россиян готовы общаться с голосовыми роботами в сфере услуг — например, при доставке еды, записи в парикмахерскую, бронировании столиков и так далее. Из тех, кто пока не готов автоматизировать эту сферу жизни, 43,4% изменят свое решение, если робот не будет отличаться от человека по тембру голоса и манере общения.

А вот отдать роботам управление своими финансами (операции по банковскому счету и их подтверждение) пока согласно меньше половины опрошенных (46,3%). Но в случае, если робот будет более человекоподобным, треть респондентов (34,1%), ответивших «нет», согласны передумать.

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Фото: Alliance Images / Shutterstock