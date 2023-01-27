Дикторы попросили Госдуму ввести контроль над технологиями синтеза речи

Союз дикторов обратился к депутатам с просьбой ввести регулирование синтеза голоса искусственным интеллектом. Они утверждают, что на фоне развития технологии участились случаи кражи голосов. Письмо с описанием проблемы союз направил на имя главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, сообщает «Коммерсантъ».

Авторы обращения остерегаются, что из-за программ, копирующих голос, дикторы останутся без работы. Быстрое развитие технологии ведет к тому, что синтезировать речь на основе существующей записи будет дешевле, чем приглашать отдельно артиста для озвучки. Во избежание подобного развития событий дикторы просят ввести лицензии на использование тех или иных голосов.

«Нет ни норм, ни практики, ни понимания, как писать претензию. Заказчики ссылаются на договор, в котором есть пункты про отчуждение прав, право на переработку и право передачи третьим лицам», — говорится в обращении.

В письме предлагается запретить отчуждение прав исполнителей и перейти на лицензионные договоры, аналогичные тем, что защищают товарные знаки. Члены союза также призывают установить правило, по которому запись синтезированного голоса можно использовать только в определенном проекте.

Как пояснил изданию управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, по действующим законам защитить отдельный голос невозможно. Если копирование осуществляется без преступного умысла, никакой ответственности за использование записи не предполагается, отмечает эксперт. При этом если в этой области законодательство будет скорректировано, фонограммы начнут обрабатывать в других странах.

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