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Voice Tech Conference 2021 — трансляция

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

18 февраля смотрите трансляцию онлайн-конференции об искусственном интеллекте Voice Tech Conference 2021 на сайте RB.RU, в YouTube и на странице издания в Facebook.

Voice Tech Conference 2021 — трансляция

В рамках конференции пройдут четыре выступления:

  • 11:00. Презентация персонального ассистента VS Adviser.
  • 11:30. ИТ-технологии для бизнеса сегодня и в ближайшем будущем.
  • 12:00. Кейс: голосовой робот-взыскатель в «Газпромбанке».
  • 12:30. Внедрение робота-оператора Залины на горячую линию 122.
Организатор — vsrobotics.ru

 

Трансляция Voice Tech Conference 2021:

 

Фото на обложке предоставлено компанией

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