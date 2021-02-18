Voice Tech Conference 2021 — трансляция

Никита Стаценко
18 февраля смотрите трансляцию онлайн-конференции об искусственном интеллекте Voice Tech Conference 2021 на сайте RB.RU, в YouTube и на странице издания в Facebook.
Voice Tech Conference 2021 — трансляцияНикита Стаценко
В рамках конференции пройдут четыре выступления:
- 11:00. Презентация персонального ассистента VS Adviser.
- 11:30. ИТ-технологии для бизнеса сегодня и в ближайшем будущем.
- 12:00. Кейс: голосовой робот-взыскатель в «Газпромбанке».
- 12:30. Внедрение робота-оператора Залины на горячую линию 122.
Организатор — vsrobotics.ru
Трансляция Voice Tech Conference 2021:
Фото на обложке предоставлено компанией
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