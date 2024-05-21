В Нижнем Новгороде показали автомобили возрожденного бренда Volga

В Нижнем Новгороде представили машины возрожденного бренда Volga. Модели в трех классах показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». СМИ назвали китайские прообразы новых машин, а премьер Мишустин потребовал локализовать в России производство хотя бы несложных деталей.

Автомобили будут выпускать в трех классах, это седан класса D Volga С40, кроссовек класса D Volga К40 и кроссовер класса C Volga К30.

По данным ТАСС, все модели оснащены бензиновым мотором в 188 лошадиных сил. Также машины получили семиступенчатую автоматическую коробку передач.

В машины внедрена интеллектуальная система помощи водителю и мультимедийная система с отечественными сервисами.

Всю линейку будут производить на мощностях нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей». Начать выпуск машин планируется уже в 2024 году.

Российский премьер Михаил Мишустин, которому показали машины, призвал локализовать производство по крайней мере тех деталей авто, которые не являются технологически сложными.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал Мишустин, его цитирует ТАСС.

Как отмечает профильный telegram-канал «Автопоток», модель Volga C40 — это китайский Changan Raeton Plus, модель K30 — Oshan X5 Plus, а прообразом К40 является Changan UNI-Z. При этом, продолжает автор публикации, машины имеют оригинальную переднюю бамперную группу и хромированную решетку радиатора с вертикальными зубьями, которые, как предполагает автор, будут производиться в РФ.

По данным «Автопотока», «ГАЗ» вложит в проект 60 млрд рублей. Продавать машины планируют через российских дилеров Skoda.

Фото на обложке: telegram-канал «Автопоток»