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Куратор интернета и медиа уйдет из Минцифры

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Заместитель министра цифрового развития Алексей Волин покинет свой пост. Он занимал эту должность в течение восьми лет и курировал интернет и медиа-отрасль. Об уходе Волина первым сообщило издание CNews. Информацию подтвердили РБК два источника, близких к Минцифре.

Куратор интернета и медиа уйдет из Минцифры

До прихода в министерство в 2012 году Волин работал в медиа-отрасли и PR. В частности, трудился в управлении по связям с общественностью президентской администрации. Потом был заместителем руководителя аппарата правительства, где курировал связи с общественностью и вопросы СМИ. Он также какое-то время возглавлял «Издательский дом «Родионова» и был руководителем кинокомпании «Амедиа».

В ведомстве Волин занимался вопросами медиа-отрасли и интернета, курировал разработку сети цифрового эфирного телевидения в России.

При Волине сменилось три министра цифрового развития (Николай Никифоров, Константин Носков и Максут Шадаев), был принят первый закон о блокировке запрещенных сайтов и прекращено аналоговое вещание федеральных телеканалов. 

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