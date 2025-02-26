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Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем дочернего банка Volkswagen в России

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем компании «Фольскваген банк рус», которая ранее принадлежала немецкому автоконцерну Volkswagen. Запись об этом появилась 25 февраля в ЕГРЮЛ.

Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем дочернего банка Volkswagen в России
  1. Новости

Ким получил 45% компании, еще 55% принадлежит ООО «Экспомобилити». Владелец этого юрлица — АО «ЦК», также подконтрольное Киму. Volkswagen получил от Владимира Путина разрешение продать свою банковскую «дочку» в конце декабря, напомнил «Интерфакс».

Контекст. «Фольксваген банк рус» был создан в 2010 году, он специализировался на выдаче автокредитов. По итогам 2024 года банк занял 135-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру активов, которые составили 24 млрд рублей.

  • Прошлой зимой Ким купил лизинговую и факторинговую «дочки» Volkswagen — ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» (факторинг) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (лизинг). Доли в этих компаниях в январе также перешли АО «ЦК».
  • Ким и его партнеры с 2022 года купили ряд активов иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок. В частности, они стали владельцами лизинговых и производственных активов в автопроме, в том числе Volvo, Mitsubishi и CNH Industrial (владелец производителя грузовиков Iveco). В прошлом году принадлежащий Киму «Экспобанк» купил российский бизнес британской группы HSBC.

Фото на обложке: Wikipedia

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