Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем дочернего банка Volkswagen в России

Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем компании «Фольскваген банк рус», которая ранее принадлежала немецкому автоконцерну Volkswagen. Запись об этом появилась 25 февраля в ЕГРЮЛ.

Ким получил 45% компании, еще 55% принадлежит ООО «Экспомобилити». Владелец этого юрлица — АО «ЦК», также подконтрольное Киму. Volkswagen получил от Владимира Путина разрешение продать свою банковскую «дочку» в конце декабря, напомнил «Интерфакс».

Контекст. «Фольксваген банк рус» был создан в 2010 году, он специализировался на выдаче автокредитов. По итогам 2024 года банк занял 135-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру активов, которые составили 24 млрд рублей.

Прошлой зимой Ким купил лизинговую и факторинговую «дочки» Volkswagen — ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» (факторинг) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (лизинг). Доли в этих компаниях в январе также перешли АО «ЦК».

Ким и его партнеры с 2022 года купили ряд активов иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок. В частности, они стали владельцами лизинговых и производственных активов в автопроме, в том числе Volvo, Mitsubishi и CNH Industrial (владелец производителя грузовиков Iveco). В прошлом году принадлежащий Киму «Экспобанк» купил российский бизнес британской группы HSBC.

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