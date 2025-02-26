Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем дочернего банка Volkswagen в России
Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем компании «Фольскваген банк рус», которая ранее принадлежала немецкому автоконцерну Volkswagen. Запись об этом появилась 25 февраля в ЕГРЮЛ.
- Новости
Ким получил 45% компании, еще 55% принадлежит ООО «Экспомобилити». Владелец этого юрлица — АО «ЦК», также подконтрольное Киму. Volkswagen получил от Владимира Путина разрешение продать свою банковскую «дочку» в конце декабря, напомнил «Интерфакс».
Контекст. «Фольксваген банк рус» был создан в 2010 году, он специализировался на выдаче автокредитов. По итогам 2024 года банк занял 135-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру активов, которые составили 24 млрд рублей.
- Прошлой зимой Ким купил лизинговую и факторинговую «дочки» Volkswagen — ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» (факторинг) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (лизинг). Доли в этих компаниях в январе также перешли АО «ЦК».
- Ким и его партнеры с 2022 года купили ряд активов иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок. В частности, они стали владельцами лизинговых и производственных активов в автопроме, в том числе Volvo, Mitsubishi и CNH Industrial (владелец производителя грузовиков Iveco). В прошлом году принадлежащий Киму «Экспобанк» купил российский бизнес британской группы HSBC.
Фото на обложке: Wikipedia
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Маркетплейсы: с чего начать и как преуспeть»
- 1 Adidas и Bosch заявили об отсутствии планов вернуться в Россию Возврат также не планируют Siemens, OBI, Volkswagen и Trumpf 11 марта 20:08
- 2 Volkswagen опасается начала торгового конфликта между США и соседями Около 90% экспорта машин из Мексики и Канады приходится на США 02 февраля 18:00
- 3 Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen в Германии — Reuters Приобретение предприятий позволит Китаю усилить свое влияние в немецком автопроме 16 января 15:19
- 4 В сеть утекли данные 800 тыс. водителей Volkswagen — Der Spiegel Информация была доступна в облачном хранилище Amazon в течение нескольких месяцев 27 декабря 21:53