Volkswagen опасается начала торгового конфликта между США и соседями
Volkswagen надеется на начало переговоров между Мексикой, Канадой и США во избежание начала торгового конфликта. На этой неделе Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин, которые могут сказаться на немецком автопроизводителе.
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«Мы оцениваем любые потенциальные последствия для автомобильной промышленности и нашей компании в результате объявленных пошлин. Мы рассчитываем на конструктивные переговоры между торговыми партнерами ради обеспечения безопасности планирования и экономической стабильности и во избежание торгового конфликта», — передает Reuters заявление компании.
В мексиканском городе Пуэбла находится один из крупнейших заводов Volkswagen за пределами Европы. Производственный комплекс располагается на территории площадью 300 гектаров, а площадь застройки составляет более 1 млн кв. м.
Кроме того, в мексиканском Силао располагается завод по производству двигателей, который с 2013 года поставляет двигатели последнего поколения TSI на заводы группы в городах Пуэбла и Сан-Хосе-Чьяпа в Мексике, а также на предприятие в Чаттануге (Теннесси, США).
Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Мексиканской ассоциации автопроизводителей и Канадской ассоциации автопроизводителей, около 90% экспорта автомобилей из Мексики и Канады приходится на США.
Ожидается, что сильнее других от пошлин пострадает именно Volkswagen: помимо предприятий в Мексике, немецкий автоконцерн строит в канадском Сент-Томасе аккумуляторный завод за $4,9 млрд. Производство на нем должно быть запущено к 2027 году.
Также от пошлин могут пострадать Audi (входит в Volkswagen Group), Ford, General Motors, KIA Corp, Stellantis и крупные игроки автомобильного рынка.
В эту субботу президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины 25% на товары из Канады и Мексики, 10% — на товары из Китая. В ответ на это Канада анонсировала введение 25%-х пошлин на американский импорт с 4 февраля, а Мексика и Китай также пообещали принять ответные меры.
Фото: Volkswagen Mexico
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