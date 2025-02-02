Канада вводит ответные пошлины на товары из США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна предпримет ответные меры на введенные США таможенные пошлины. По словам главы правительства, Канада со вторника вводит 25%-е пошлины на ряд американских товаров.
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«Пошлины против Канады поставят под угрозу ваши рабочие места (…) Из-за них вырастут ваши расходы, в том числе стоимость еды в магазинах и бензина на заправках», — сказал Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, обращаясь к американцам (цитата по Reuters).
По словам премьер-министра, пошлины на товары из США стоимостью 30 млрд канадских долларов ($20,6 млрд) вступят в силу в предстоящий вторник, 4 февраля. Через 21 день — еще на 125 млрд канадских долларов ($86 млрд).
Трюдо добавил, что тарифы будут иметь «далеко идущие последствия и распространятся на товары повседневного спроса», такие как алкоголь, фрукты, овощи, одежда и обувь.
Заявление Трюдо прозвучало через несколько часов после того, как Дональд Трамп распорядился ввести 25%-е пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10%-е пошлины на товары из Китая. Кроме того, США вводят 10%-е пошлины на весь импорт энергоносителей из Канады.
По словам американского президента, эти меры вводятся в ответ на ввоз в США синтетического опиата фентанила, а также из-за дефицита торгового баланса с этими странами.
Трамп также добавил, что эти государства «ничего не могут сделать, чтобы избежать пошлин».
Мексика, как и Канада, планирует принять меры в ответ на действия Штатов.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем и который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своем X-аккаунте.
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