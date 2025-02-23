Bloomberg: США подталкивают Мексику к введению пошлин против Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рекомендует мексиканским чиновникам установить пошлины на товары из Китая. Ожидается, что это поможет избежать американских пошлин на мексиканский импорт.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. По данным агентства, в переговорах участвовали министр торговли США Говард Лютник, министр экономики Мексики Марсело Эбрард, а также кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир и экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Согласно источникам, по итогам встречи Мексика не взяла на себя обязательства в отношении Китая. Однако страны договорились о создании совместной рабочей группы для продолжения изучения вопросов торговли и пошлин.

Кроме того, Марсело Эбрард в своем X-аккаунте написал, что встреча в Вашингтоне стала «началом конструктивного диалога», и анонсировал старт «совместной работы» с 24 февраля.

Хотя стороны не договорились о введении Мексикой тарифов, согласно Bloomberg, президент страны Клаудия Шейнбаум «активизировала по борьбе с дешевым импортом из Китая» для поддержки местной промышленности, а также для улучшения отношений с администрацией Трампа, которая угрожает ввести 25%-е пошлины на товары из Мексики.

Ранее Дональд Трамп распорядился ввести пошлины 25% на товары из Мексики и Канады, а также 10%-е пошлины на продукцию из Китая. Тарифы планировалось ввести с 1 февраля, однако затем Белый дом отложил их реализацию на месяц.

Фото: Unsplash