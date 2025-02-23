Bloomberg: США подталкивают Мексику к введению пошлин против Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рекомендует мексиканским чиновникам установить пошлины на товары из Китая. Ожидается, что это поможет избежать американских пошлин на мексиканский импорт.
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. По данным агентства, в переговорах участвовали министр торговли США Говард Лютник, министр экономики Мексики Марсело Эбрард, а также кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир и экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.
Согласно источникам, по итогам встречи Мексика не взяла на себя обязательства в отношении Китая. Однако страны договорились о создании совместной рабочей группы для продолжения изучения вопросов торговли и пошлин.
Кроме того, Марсело Эбрард в своем X-аккаунте написал, что встреча в Вашингтоне стала «началом конструктивного диалога», и анонсировал старт «совместной работы» с 24 февраля.
Хотя стороны не договорились о введении Мексикой тарифов, согласно Bloomberg, президент страны Клаудия Шейнбаум «активизировала по борьбе с дешевым импортом из Китая» для поддержки местной промышленности, а также для улучшения отношений с администрацией Трампа, которая угрожает ввести 25%-е пошлины на товары из Мексики.
Ранее Дональд Трамп распорядился ввести пошлины 25% на товары из Мексики и Канады, а также 10%-е пошлины на продукцию из Китая. Тарифы планировалось ввести с 1 февраля, однако затем Белый дом отложил их реализацию на месяц.
Фото: Unsplash
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