Новым генеральным директором Volkswagen стал глава подразделения спортивных автомобилей Porsche

Концерн Volkswagen сменил генерального директора. Им стал глава подразделения спортивных автомобилей Porsche Оливер Блуме. Герберта Дисса, возглавлявшего компанию последние несколько лет, уволили.
Сообщение Volkswagen о смене руководителя приводит издание Dgap. Решение о смене руководства принял наблюдательный совет Volkswagen AG.
Должность генерального директора концерна с 1 сентября займет глава подразделения спортивных автомобилей Porsche Оливер Блуме. Это подразделение входит в концерн Volkswagen наряду с другими 11 брендами семейства Volkswagen.
О дальнейших планах уже бывшего генерального директора концерна Герберта Дисса в сообщении Volkswagen не сказано.
Дисс возглавлял компанию несколько лет и неоднократно становился фигурантом скандалов и был на грани увольнения. В 2019 году Дисс позволил себе игру слов с известным лозунгом фашистов, выступая на собрании Volkswagen.
Фото на обложке: josefkubes /
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