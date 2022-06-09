Volkswagen предложил сотрудникам до шести окладов за увольнение

Volkswagen предложил своим 200 сотрудникам сборки на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде уволиться. Те, кто сделает это до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — пять.

Уволившимся новгородцам до конца года будет доступен пакет с финансовой компенсацией, медицинской страховой и личным IT-оборудованием, пишет «Коммерсантъ».

Сборочная площадка Skoda и Volkswagen на нижегородском заводе в простое находится с 3 мая. ГАЗ 25 мая не получил отсрочку по вступлению в силу санкций Минфина США. Volkswagen пока не делал никаких заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке на ГАЗе. План линии Skoda на ГАЗе предполагает простой до середины сентября, но санкции вряд ли позволят возобновить работу.

Советник практики трудового права Alumni Partners Юрий Иванов сообщил, что вместо сокращения штата многие работодатели предлагают работникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации на уровне той, что полагается в связи с сокращением штата.

После начала спецоперации на Украине 600 тысяч российских сотрудников иностранных компаний оказались под риском увольнения. Все эти люди отправились в «простой» и вскоре могут остаться без работы.

В Минтруда оценили число россиян – работников иностранных компаний – в 98 тысяч человек. Данные актуальны на 20 апреля – по сравнению с мартов количество увеличилось в 2,5 раза.

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