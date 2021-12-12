Volkswagen и Bosch вместе разработают софт для беспилотного транспорта

Немецкие технологические гиганты Volkswagen и Bosch решили выйти на рынок беспилотного транспорта. Компании близки к закрытию сделки на сотни миллионов евро.
Bosch и Cariad, софтверное подразделение Volkswagen, займутся разработкой программного обеспечения для беспилотного транспорта, сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt и источники внутри компаний.
Сумма сделки неизвестна, но уточняется, что Volkswagen инвестирует в проект не менее сотни миллионов евро.
Таким образом компания планирует конкурировать с крупными игроками на рынке беспилотного транспорта: Tesla и Alphabet (владеет Google).
Судя по всему, Volkswagen делает серьезную ставку на Cariad: подразделением руководит лично CEO компании Херберт Дисс, а его ежегодный бюджет составляет €2,5 млрд.
Беспилотный транспорт постепенно набирает популярность во всем мире, хотя пока что все подобные проекты находятся на стадии испытаний. Ими занимаются и в России (здесь мы писали подробнее о каждом из них).
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Фото: Meowka/Shutterstock
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