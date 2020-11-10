Volkswagen купит американского производителя грузовиков Navistar за $3,7 млрд

Дочерняя компания Volkswagen (VW) по производству грузовиков — Traton Group — объявила о покупке своего американского конкурента, компании Navistar International. Уже владея 16,7% компании Navistar, Traton покупает оставшиеся 83,3% акций за $3,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Traton.

Так, общая стоимость американской Navistar оценивается в $4,4 млрд. Traton заплатит акционерам Navistar по $44,5 наличными за каждую акцию. Ожидается, что сделка будет завершена к середине 2021 года.

Для оплаты сделки VW предоставит Traton кредит на $3,7 млрд.

«Источники финансирования для приобретения находящихся в обращении акций Navistar, еще не принадлежащих Traton, включают полностью выделенное финансирование со стороны Volkswagen Group по цене приобретения акций в размере около $3,7 млрд», — говорится в сообщении.

О планах на приобретение американского конкурента Traton сообщил в январе текущего года. Тогда стоимость акции в предложении о покупке составляла $35 за штуку.

Traton Group объединяет разные бренды грузовиков, принадлежащие VW, в том числе Man, Scania и Rio. Покупка Navistar направлена на расширение присутствия группы на североамериканском рынке, отмечает «Коммерсантъ». На американский рынок приходится 2% продаж Traton. Navistar, в свою очередь, контролирует около 15% американского рынка грузовиков.

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