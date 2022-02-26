Volkswagen и Stellantis опровергли слухи об остановке производства в Калужской области

Автоконцерны Volkswagen и «ПСМА Рус» (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi), несмотря на слухи, не планируют приостанавливать производство на заводах в Калужской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что деятельность заводов «ПСМА Рус» в Калуге и Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» может быть приостановлена из-за проблем с поставками импортных комплектующих.
Однако в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе пресс-конференции эту информацию опроверг.
«На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Все нормально. В том числе это подтвердили "ПСМА Рус", "Фольксваген" и "Самсунг"», — заявил глава региона.
В среду, как передает WSJ, глава корпорации Stellantis Карлос Таварес сообщил, что компания может приостановить или перенести производство из России в случае негативных последствий из-за санкций.
Корпорация Stellantis была образована в январе 2021 года в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles с французским автопроизводителем PSA Group. Концерн производит автомобили таких брендов, как Peugeot, Opel, Chrysler, Dodge и другие.
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