Volkswagen решил прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе

Отказ от автомобилей с ДВС в Европе Volkswagen намерена совершить в период с 2033 по 2035 год. Чтобы прекратить аналогичные продажи в США и Китае, потребуется больше времени, однако это произойдет позже, отметили в правлении компании. В будущем Volkswagen также намерена прекратить подобные продажи в Южной Америке и Африке.

В Volkswagen заявили, что не позднее 2050 года весь автопарк производителя будет иметь углеродно-нейтральный баланс. Компания стремится к тому, чтобы к 2030 году электромобили составляли 70% от общего объема ее продаж в Европе.

Ранее немецкий автопроизводитель Audi сообщил, что также намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2033 году.

Среди других автопроизводителей с аналогичными планами — Ford, которая ранее заявила, что к 2030 году будет продавать в Европе только электромобили. Компания также намерена потратить миллиард долларов на преобразование своего завода в Кельне для запуска линии по производству электромобилей. В апреле о планах отказаться от газовых автомобилей к 2040 году также сообщила Honda.

Некоторые европейские страны имеют собственную программу по запрету традиционных транспортных средств: Норвегия нацелена сделать это к 2025 году, Франция — к 2040 году, Великобритания — к 2050 году. Калифорния планирует запретить продажу традиционных транспортных средств к 2035 году, что стало примером для некоторых других штатов.

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