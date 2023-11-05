Volkswagen и Vivo создали совместное предприятие в сфере интеллектуального оснащения автомобилей

Дочерняя компания по разработке программного обеспечения Cariad, принадлежащая Volkswagen Group, объявила о партнерстве с китайским производителем смартфонов Vivo для разработки инновационных решений по подключению пользовательских смартфонов и иных гаджетов к интеллектуальным автомобильным системам.

Две компании создали совместную лабораторию в Китае под названием Mobile x Mobility Fusion Joint Innovative Lab (сокращенно M Lab), пишет Gizmochina. Новое предприятие сосредоточится на разработке прогрессивных программных и аппаратных решений, которые позволят смартфонам и умным автомобилям более эффективно взаимодействовать друг с другом.

В частности, речь идет об исследованиях и создании прототипов ПО в таких областях, как двунаправленная синхронизация между смартфонами и «умными» системами в машинах, интеграция пользовательских данных внутри авто и бесшовное подключение ИИ-приложений.

Цель сотрудничества авто- и техно- гигантов — создать для потребителей «бесперебойную цифровую мобильность». При этом каждая из сторон получит свою дополнительную выгоду от партнерства.

Так, коллаборация поможет Cariad расширить область своих независимых научных исследований в области интеллектуальных подключений и «научить» программы лучше интегрировать инновации в местную цифровую экосистему Китая. А у Vivo за счет подключения к Cariad появится доступ к масштабной базе пользователей вне Китая.

«Мы твердо верим в концепцию, согласно которой "один может двигаться быстро, но вместе можно продвинуться дальше". Vivo с нашей открытостью и экологичностью стремится вносить вклад в прогресс и развитие всей отрасли в целом», — заявил вице-президент Vivo Чжоу Вэй.

Эксперты рынка тоже видят в партнерстве большой потенциал для автоиндустрии и считают, что оно приведет к разработке новых инновационных решений, которые сделают интеллектуальные подключения более простым и удобным для конечных пользователей.

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