Володин предложил механизм защиты от мошенничества при покупке авто

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил с помощью единого реестра залоговых авто защитить граждан от мошенников при покупке автомобилей. Для его введения надо усовершенствовать законодательство.

В своем Telegram-канале Володин написал, что с каждым годом поступает все больше обращений о мошенничестве при сделках купли-продажи машин. В частности, одна из схем касается залоговых автомобилей.

Приобретая машину, новый владелец не знает, что она в залоге у банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Как только он перестает выплачивать залог, по закону автомобиль могут забрать, как предмет залога.

Эта схема оказалась возможной, поскольку «сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются», — пояснил Председатель ГД.

У потенциального покупателя нет возможности проверить автомобиль перед сделкой. В результате он приобретает машину, которую потом могут легально забрать, не вернув денег.

«Люди работают, копят средства на такие приобретения, как автомобиль или квартира, годами. Важно защитить добросовестных покупателей от возможного мошенничества, когда они могут остаться и без денег, и без имущества», — подчеркнул Володин.

Решить проблему он предлагает, изменив законодательство по аналогии с законодательством в сфере недвижимости.

Спикер ГД напомнил, что на этой неделе вступил в силу закон, защищающий граждан от мошенников при покупке квартиры. При помощи выписки из ЕГРН потенциальный покупатель может узнать все о состоянии жилья, тем самым обезопасив себя от покупки аварийного.

Примерно так же Володин предлагает поступить и с машинами: создать доступную гражданам базу с информацией о залоговых автомобилях.

«Необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство», — предложил Вячеслав Володин, добавив, что руководствоваться при этом нужно тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.

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