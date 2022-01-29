Володин напомнил: с февраля бизнес будут штрафовать за выбросы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу 1 февраля 2022 года. Среди них – о штрафах за отсутствие контроля за выбросами загрязнений.
В своем Telegram-канале политик отметил, что штрафы грозят не только тем компаниям, которые не установили автоматические системы контроля выбросов.
Установка таких систем с нарушением или предоставление некорректных данных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, также грозят наказанием.
Закон предусматривает следующие штрафы:
- За «невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля» – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – для юридических.
- За установку систем контроля с нарушением требований или за некорректную передачу данных – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических.
При повторном нарушении сумма штрафа удваивается.
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Фото на обложке: Pexels
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