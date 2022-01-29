Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу 1 февраля 2022 года. Среди них – о штрафах за отсутствие контроля за выбросами загрязнений.

Володин напомнил: с февраля бизнес будут штрафовать за выбросы