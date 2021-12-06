Аркадий Волож согласился не продавать акции «Яндекса» класса B еще два года

Основатель, генеральный директор и основной акционер «Яндекса» Аркадий Волож согласился не продавать свои акции класса B еще два года, сообщила пресс-служба компании.

Волож договорился с «Яндексом», что он (и его семейный фонд) не будут продавать или передавать какие-либо акции класса В в течение следующих двух лет, заканчивающихся 31 декабря 2023 года.

Это продление соглашения о блокировке, которое Волож (и его траст) заключили в декабре 2019 года, поясняется в сообщении.

Волож и «Яндекс» считают, что продление этого периода обеспечит ясность на рынке и непрерывность работы для «Яндекса» в ближайшие годы.

Семейный траст Воложа в настоящее время владеет примерно 30,8 млн акций класса B.

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