Аркадий Волож и его семейный траст продадут почти 30 тысяч акций «Яндекса»

Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст запланировали продажу до 29 180 акций компании класса А. Учитывая рыночную стоимость бумаг в $65 за штуку, пакет акций может быть продан примерно за $1,9 млн. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

«Продажа является частью долгосрочной стратегии господина Воложа по диверсификации активов и обеспечению ликвидности»,— говорится в сообщении компании для SEC.

Также отмечается, что в совокупности Волож владеет 30,8 млн акций класса В, каждая из которых конвертируется в 10 акций класса A. При продаже конвертация происходит автоматически.

Доля акций Аркадия Воложа и его семейного траста в их общем числе на данный момент составляет 8,7%. Она обеспечивает 45,5% голосов.

На 20:43 (мск) бумаги «Яндекса» класса А на бирже Nasdaq торговались по цене $67,07 за штуку (+4,82%).

Аркадий Волож является одним из крупнейших акционеров «Яндекса». При этом в январе 2020 года большая часть его акций была передана в новый семейный фонд Lastar Trust.

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