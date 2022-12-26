Apple отказалась адаптировать iPhone 14 под российские сети связи

Российские операторы не смогли договориться c Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi для смартфонов iPhone 14. Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.
На новых моделях недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки, сообщил «Коммерсантъ».
Представитель «Билайна» в качестве причины проблем назвал ограничения на стороне Apple. Функции VoLTE и VoWiFi у Tele2 включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но с весны сотрудничество по всем проектам с Apple прекратилось.
В МТС смогли активировать технологию VoLTE для iPhone 14, но оператор не уверен, что она будет работать стабильно на всех устройствах в стране.
В «Мегафоне» подтвердили ограничения работы VoWiFi. В компании уточнили, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion. У МТС есть похожее приложение — «Мой Коннект».
Кроме того, раздача интернета с iPhone 14 требует ручной настройки. Однако поставщики электроники уверены, что из-за преданности пользователей к Apple даже отключение некоторых функций мало скажется на спросе.
- Apple в сентябре сократила производство новых iPhone из-за низкого спроса. Причиной для сокращения производства недавно вышедших iPhone 14 стал пониженный спрос на устройства, вызванный глобальной инфляцией и спадом экономики в Китае.
- В ноябре компанию в очередной раз признали самым дорогим брендом в мире. Его стоимость оценили в $482,2 млрд, с 2021 года он подорожал на 18%. Ближайшего конкурента Apple обгоняет с большим отрывом – бренд Microsoft оценили в $278,3 млрд.
Фото на обложке: Ringo Chiu /
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