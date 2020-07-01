Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Volvo отзовет почти 2,2 млн автомобилей по всему миру

Новости
Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars отзовет почти 2,2 млн машин, выпущенных с 2006 по 2019 год. Это самый большой отзыв, когда-либо сделанный компанией. Об этом сообщает телеканал SVT.

Volvo отзовет почти 2,2 млн автомобилей по всему миру

Под отзыв попадут автомобили серий S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. Причина кроется в устаревшем элементе автомобилей — стальном тросе, которым прикреплены ремни безопасности передних сидений. Он может ослабнуть и снизить защитный эффект при длительном использовании. Сейчас автоконцерн производит машины без этого компонента.

Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрём уверил, что несчастных случаев еще не было и это лишь профилактическая мера. По его словам, изнашивание троса — очень редкая проблема.

Представитель Volvo отказался комментировать стоимость отзыва машин. Автомобильный аналитик Handelsbanken Хэмпус Энгеллау считает, что такое решение будет стоить компании около 1 млрд шведских крон ($110 млн).

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2020

Rukami

01 июля 2020

W.I.S.E. camp

01 июля 2020

МТС Social Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма