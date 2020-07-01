Volvo отзовет почти 2,2 млн автомобилей по всему миру

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars отзовет почти 2,2 млн машин, выпущенных с 2006 по 2019 год. Это самый большой отзыв, когда-либо сделанный компанией. Об этом сообщает телеканал SVT.

Под отзыв попадут автомобили серий S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. Причина кроется в устаревшем элементе автомобилей — стальном тросе, которым прикреплены ремни безопасности передних сидений. Он может ослабнуть и снизить защитный эффект при длительном использовании. Сейчас автоконцерн производит машины без этого компонента.

Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрём уверил, что несчастных случаев еще не было и это лишь профилактическая мера. По его словам, изнашивание троса — очень редкая проблема.

Представитель Volvo отказался комментировать стоимость отзыва машин. Автомобильный аналитик Handelsbanken Хэмпус Энгеллау считает, что такое решение будет стоить компании около 1 млрд шведских крон ($110 млн).

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