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Volvo Group рассматривает вариант продажи российского бизнеса — «Ведомости»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Volvo Group начала рассматривать варианты оптимизации бизнеса в России, в том числе его продажу. Активы производителя в России могут быть оценены в 60 млн евро, доля Volvo в общем объеме продаж грузовиков в стране по итогам 2021 года составила 8,5%.

Volvo Group рассматривает вариант продажи российского бизнеса — «Ведомости»

О возможной продаже российского бизнеса Volvo Group «Ведомостям» рассказали в компании. Продажа – один из вариантов оптимизации бизнеса в условиях санкций, который рассматривает компания.

Volvo Group располагает в России заводом сварки и окраски кабин, сборочным цехом на 15 тысяч грузовых автомобилей и четыре сервисных центра. Активы могут быть оценены в 60 млн евро, полагают эксперты.

Volvo Group по итогам 2021 года заняла долю в 8,5% на рынке грузовых автомобилей, продав почти 6 тысяч единиц техники. По востребованности в России грузовики Volvo уступили только «Камазу» и «Газу».

Volvo Group не выпускает грузовые автомобили в России с начала военной операции на Украине. С февраля по сентябрь 2022 года продажи техники компании сократились на 59%.

Фото на обложке: volvotrucks


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