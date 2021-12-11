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Хакеры украли данные об исследованиях Volvo

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Volvo Cars сообщила на своем официально сайте о хакерской атаке, которой подверглось одно из файловых хранилищ компании. Злоумышленником удалось украсть часть разработок шведского автопроизводителя.

Хакеры украли данные об исследованиях Volvo

«Volvo Cars стало известно о том, что к одному из ее файловых хранилищ был незаконно получен доступ третьей стороной. Согласно проведенному к настоящему времени расследованию, во время взлома была украдена ограниченная часть научно-исследовательских разработок компании», — говорится в сообщении.

В Volvo отмечают, что утечка может повлиять на деятельность компании, однако акт взлома не представляет опасности для личных данных клиентов и никак не влияет на сохранность их автомобилей.

Автопроизводитель уже обратился в «соответствующие органы» и предпринял меры для предотвращения дальнейших попыток кражи данных.

Издание Inside-it первым сообщило об утечке данных из Volvo, которые были опубликованы на сайте банды вымогателей под названием Snatch.

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Фото: Jeppe Gustafsson / Shutterstock

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