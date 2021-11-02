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В Воронеже показали первый полет прототипа аэромобиля FLYTER

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Российский стартап Scienex из Воронежа не так давно представил двухместный аэромобиль FLYTER. Летом 2021 года начались летные испытания первого прототипа. На сегодняшний день аппарат летает уже 20 минут. Об этом RB.RU сообщил СЕО стартапа Евгений Тырнов.

В Воронеже показали первый полет прототипа аэромобиля FLYTER

Он также отметил, что за последние пару месяцев компания уже получила патенты на промышленный образец, товарный знак FLYTER, а сейчас подает на регистрацию патент инновационного электромотора для летательного аппарата.

Первый прототип аэромобиля FLYTER

Первый прототип аэромобиля FLYTER

«Когда мы сделаем уже реальный FLYTER, он будет летать минимум час. В данный момент мы на этапе прототипирования и экспериментов. Сейчас наш прототип летает уже 20 минут», — пояснил Евгений Тырнов.

У FLYTER каплевидная обтекаемая форма, которая «обеспечивает высокие аэродинамические показатели». При этом крыльев у летательного аппарата нет, а в воздух его поднимают 16 винтов, которые спрячут в сквозных колодцах корпуса. 

Точность маневрирования при взлете и посадке у аэромобиля 0,2 метра. Кстати, взлет и посадка вертикальные, а габариты небольшие, что, несомненно, важно в условиях мегаполиса. Отсутствие открытых винтов и распределенная силовая установка из 8 моторов делают FLYTER одним из самым безопасных VTOL в мире.

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Максимальная высота полета аэромобиля 1500 метров

Максимальная высота полета аэромобиля 1500 метров

Согласно основным характеристикам аппарата, время полета аэромобиля – до 1 часа, дальность – до 150 км. Эксплуатационный диапазон температуры – от - 20 до + 40С. Максимальная дальность полета – 150 км, скорость – до 120 км/ч. В аэромобиле смогут комфортно разместиться два человека с багажом - масса аппарата с полезной нагрузкой — 850 кг, масса снаряженного аппарата — 600 кг. В аэромобиле будет установлена силовая установка на водородных топливных элементах, так что никаких выхлопов, никакого СО2.

Кроме этого, у новинки предусмотрена операционная система, включающая в себя систему автопилота, систему взаимодействия с пассажиром, в том числе голосовой помощник, системы взаимодействия со сторонними сервисами.

«На данный момент мы разработали простой, но доказывающий работоспособность нашей конструкции прототип: полноразмерный, соответствующий форме и компоновке силовой установки. Он летает, и летает намного дольше, чем мы предполагали. Сейчас мы активно работаем над системой управления. Следующий этап - разработка второго прототипа, который будет выглядеть уже примерно так, как на картинках, сможет поднимать в воздух двух человек и летать хотя бы 20 минут», - пояснил СЕО стартапа.

Как уточнили в компании, второй прототип аэромобиля будет более усовершенствованный: вместо каркаса из труб уже цельный фюзеляж из композиционных материалов, улучшенная силовая установка и система управления.

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Фото: FLYTER

 

 

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