Торги на Мосбирже в выходные пополнились новым фондом

Выходные торги на Мосбирже продолжают набирать обороты. Подключают восьмой фонд, а первые полгода принесли более 10 миллионов сделок на 422 млрд рублей. Новая сессия окончательно превращает субботу и воскресенье в полноценные дни для инвестиций.

Выходные под залог облигаций

С 23 августа на Московской бирже стартуют торги паями БПИФа «Облигации с переменным купоном» (AKFB), которым управляет «Альфа-Капитал». Новый инструмент стал восьмым фондом в линейке выходных торгов и вторым по фокусу на облигациях. Для инвесторов это дополнительная возможность диверсифицировать портфель даже в субботу и воскресенье.

Биржа раскрыла статистику выходных сессий

Впервые Мосбиржа открыто показала масштабы интереса к уикенд-торгам. С момента их запуска 1 марта 2025 года в них приняли участие уже более 950 тысяч человек. По данным площадки, клиенты успели заключить свыше 10 миллионов сделок совокупным объёмом 422 млрд рублей. Из них на биржевые фонды, подключённые к выходным торгам только в конце июня, пришлось 5,5 млрд рублей.

Что именно торгуется в субботу и воскресенье

Сейчас в уикенд-сессиях доступны восемь БПИФов и 149 акций российских эмитентов. График прежний: с 09:50 до 19:00 по Москве, при этом торги считаются частью следующего рабочего дня. Это позволяет участникам рынка реагировать на внешние новости в режиме реального времени, не откладывая до понедельника.

Как работает защита от резких движений

Чтобы ограничить волатильность, на выходных действует ценовой коридор: цена не может измениться больше чем на 3% от последней котировки предыдущей сессии. Ликвидность по инструментам поддерживают маркетмейкеры — без них выходные торги рисковали бы остаться на бумаге.

Срочный рынок тоже в игре

С 16 августа Мосбиржа подключила к выходным и срочные торги. Первые активы — поставочные фьючерсы на акции компаний из индекса Мосбиржи. Таким образом, у инвесторов стало больше способов строить стратегии даже тогда, когда привычные площадки отдыхают.

Контекст

Формат выходных торгов появился в марте 2025 года. Сначала в нём были только акции, затем добавились фонды, а теперь и срочный рынок. Вектор очевиден: Мосбиржа постепенно открывает почти полный набор инструментов для уикенд-сессий. Для биржи это рост оборотов и укрепление позиций в конкуренции с международными площадками, где 24/7-режим давно стал нормой.

