Компания «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») проанализировала интерес пользователей к материалам образовательной подписки по старту и развитию бизнеса «Деловая среда Премиум».

Среди актуальных тем уходящего года — финансовая грамотность, анализ конкурентов и провалы других предпринимателей. Чаще всего предприниматели искали ответы на вопросы про старт дела, поиск и привлечение клиентов, а также про обоснование высоких цен.

Компания «Деловая среда» назвала самые востребованные у предпринимателей знания в 2021 году