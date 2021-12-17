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Компания «Деловая среда» назвала самые востребованные у предпринимателей знания в 2021 году

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Компания «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») проанализировала интерес пользователей к материалам образовательной подписки по старту и развитию бизнеса «Деловая среда Премиум».

Среди актуальных тем уходящего года — финансовая грамотность, анализ конкурентов и провалы других предпринимателей. Чаще всего предприниматели искали ответы на вопросы про старт дела, поиск и привлечение клиентов, а также про обоснование высоких цен.

Компания «Деловая среда» назвала самые востребованные у предпринимателей знания в 2021 году

Тест: привлечёт ли твой стартап финансирование?

Самые востребованные вопросы и темы уходящего года среди предпринимателей в разных форматах онлайн-обучения:

  1. Курсы. В этом году самыми востребованными стали курсы про финансовую грамотность, провалы российских бизнесменов и конкурентный анализ.
  2. Чек-листы. Самыми востребованными в 2021 году оказались чек-листы про старт бизнеса, аудит клиентской базы, а также проведение акций для повышения продаж. 
  3. Траектории. За прошедший год предприниматели клуба «Деловая среда Премиум» чаще всего интересовались открытием благотворительного магазина, небольшой пекарни и ресторана по франшизе.
  4. Исследования. В текущем году самыми читаемыми среди предпринимателей оказались материалы, посвященные обзору маркетинговых трендов и анализу влияния блогеров на онлайн-шоппинг.
  5. Прямые линии. В 2021 году предприниматели чаще всего интересовались вопросами про старт бизнеса, поиск и привлечение клиентов, а также про обоснование высоких цен.
  6. Марафоны. В 2021 году в марафонах приняли участие более 700 предпринимателей, которые стали более продвинутыми в темах привлечения клиентов, финансовой грамотности и роста выручки на текущей клиентской базе.

Подробнее об образовательной подписке для предпринимателей «Деловая среда Премиум» — на сайте. До 31 декабря «Деловая среда» дарит месяц бесплатного доступа к ней и пожизненную скидку 75% на ее годовое продление. 

Фото на обложке: FabrikaSimf / Shutterstock

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