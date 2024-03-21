У облачной платформы Voximplant сменился гендиректор

У облачной платформы для разработчиков приложений Voximplant (ООО «Фастком») сменился гендиректор, следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Им стал бизнес-девелопер компании Сергей Путченко .

Новый гендиректор на пост назначен 14 марта 2024 года. До этого компанию на протяжении почти десяти лет возглавляла Ксения Рыжкова.

«Это формальная смена генерального директора одного из юрлиц. Планы по развитию платформы это не меняет», — прокомментировал RB.RU новое назначение представитель сервиса.

Voximplant предоставляет инструменты для создания масштабируемых приложений. Интеграция продуктов происходит с помощью искусственного интеллекта. С помощью платформы создаются такие решения, как облачный колл-центр, интеллектуальный IVR с синтезом и распознаванием голоса, unified communications, программируемый обратный звонок, голосовые уведомления.

В 2019 году Voximplant привлекла $10 млн от фондов Baring Vostok и RTP Ventures. Компания планировала направить полученные средства на расширение географии присутствия, сосредоточившись в первую очередь на Северной Америке.

В 2022 году, по данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «Фастком» составила 844,8 млн рублей, убыток — 50,4 млн рублей. С апреля 2023 года владельцем 100% доли компании является ООО «Зингая Групп».

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