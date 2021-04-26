Инвестиции продолжаются: коммуникационная компания Voxys привлекла €4 млн

Коммуникационная компания Voxys закрыла сделку по привлечению €4 млн от скандинавского инвестиционного фонда CapMan Russia Fund II в рамках третьего инвестиционного раунда.

Ранее фонд CapMan Russia инвестировал в консолидацию рынка аутсорсинговых контактных центров около €15 млн: результатом стала крупнейшая в истории рынка сделка M&A между четырьмя компаниями – Beeper, Telecomexpress, Comfortel и «ЛоджиКолл», завершившаяся в 2020 году созданием объединённой компании под брендом VOXYS, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

В настоящее время Voxys занимает 18,4% отечественного рынка — это самая крупная его доля, заявляет компания со ссылкой на данные исследования агентства iKS-Consulting. Voxys управляет 33 контактными центрами, где работает более 8 тысяч операторов.

Директор Voxys Алексей Мосунов заявил, что привлечённые средства планируется направить в расширение обсновго бизнеса, «что обеспечит дальнейший рост выручки компании на 15-20% в текущем году и на 25-30% в 2022 году». Также компания планирует вложиться в «развитие новых продуктов с применением искусственного интеллекта и машинного обучения, таких, как голосовые роботы и речевая аналитика».

«Новые продукты мы развиваем как собственными силами, так и путем вложения средств в стартапы, специализирующиеся в данном направлении», — добавил Мосунов.

Как отметил партнёр CapMan Russia Fund II Максим Попов, фонд высоко оценивает результаты использования средств, привлеченных VOXYS в ходе первых двух инвестиционных раундов.

«Вложения в Voxys мы считаем крайне перспективными. Все этапы сделки M&A компания закрыла успешно. С момента старта инвестиций в 2018 году ее выручка демонстрирует ежегодный рост, стабильно превышающий 50%; по итогам 2021 года EBIDTA превысит показатели трёхлетней давности в 7 раз. Мы уверены, что новые инвестиции позволят Voxys не только вырасти в 1,5 – 2 раза в традиционных услугах контактного центра, но и продемонстрировать более существенные темпы роста новых цифровых сервисов», — заявил Попов.

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Фото: Wawebreakmedia / Depositphotos.