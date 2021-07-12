Контакт-центр Voxys приобрел долю в российском разработчике голосовых и чат-ботов Twin

Международный контакт-центр Voxys инвестировал 120 млн рублей в российского разработчика голосовых и чат-ботов Twin и стал владельцем 14,4% компании. Привлеченные средства Twin направит на развитие продукта в России и укрепление позиций за рубежом.

Платформа Twin, являющегося резидентом «Сколково», позволяет создавать голосовых и чат-ботов для использования во всех каналах коммуникации: сайтах, соцсетях, мессенджерах, голосовой связи и других.

Сумма инвестиций в Twin составила 120 млн рублей. Voxys получила 14,4% долю в компании.

«Полученные средства будут направлены на совершенствование AI-части нашего продукта, увеличение штата сотрудников, закрепление компании на российском и международном рынках и улучшение сервиса для каждого из клиентов», – отметил основатель и генеральный директор Twin Игорь Калинин.

Клиентами Twin, по данным компании, являются «Утконос онлайн», страховая компания «Уралсиб», «2ГИС». Twin готовится к выходу на рынки Азии, Европы, Новой Зеландии и прогнозирует двукратный рост выручки от продаж в России на горизонте 2021-2022 годов.

«Инвестиция в TWIN – первая из серии посевных инвестиций созданного на базе VOXYS бизнес-инкубатора. Сегодня у нас в воронке более ста проектов. Мы на постоянной основе обсуждаем варианты инвестиций на ранней стадии с командами, разрабатывающими перспективные IT-продукты в сфере цифровизации CX, EdTech, рекрутинга», – подчеркнул CEO Voxys Алексей Мосунов.

В 2021 году Voxys открыл IT-хаб и собственный центр разработки Voxys Lab в Калининграде.

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Фото: Twin