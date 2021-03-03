На орбите Земли построят космический отель Voyager Station

Компания Orbital Assembly Corporation (OAC) объявила, что в 2025 году она начнет строительство первого космического отеля на низкой околоземной орбите Земли. Станция-гостиница Voyager Station будет создана за 2 года, говорится на сайте проекта.
Внешне конструкция отеля будет представлять собой кольцо с капсулами. В них будут обсутроены ресторан, кинотеатр, спа-салон, тренажерный зал и комнаты для туристов. Вместимость Voyager Station составит 400 человек.
Отмечается, что орбитальное кольцо будет вращаться для создания искусственной гравитации внутри капсул.
Также на станции планируется создать специальные капсулы для проживания экипажа, хранения воды и запасов воздуха. Они будут прикреплены к внешней стороне вращающегося кольца. Часть модулей может быть сдана в аренду или продана американскому и европейскому космическим агентствам, а также частным компаниям.
Всего в конструкции станции предусмотрено 24 жилых модуля, длина каждого из которых 20 метров, а ширина — 12 метров.
Информация о стоимости строительства отеля и цене проживания в нем пока не раскрывается. Вместе с тем, в компании отметили, что благодаря появлению многоразовых ракет, таких как SpaceX Falcon 9, затраты на строительство значительно снизились.
Фото: Voyagr Station
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