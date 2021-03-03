На орбите Земли построят космический отель Voyager Station

Компания Orbital Assembly Corporation (OAC) объявила, что в 2025 году она начнет строительство первого космического отеля на низкой околоземной орбите Земли. Станция-гостиница Voyager Station будет создана за 2 года, говорится на сайте проекта.

Внешне конструкция отеля будет представлять собой кольцо с капсулами. В них будут обсутроены ресторан, кинотеатр, спа-салон, тренажерный зал и комнаты для туристов. Вместимость Voyager Station составит 400 человек.

Отмечается, что орбитальное кольцо будет вращаться для создания искусственной гравитации внутри капсул.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Также на станции планируется создать специальные капсулы для проживания экипажа, хранения воды и запасов воздуха. Они будут прикреплены к внешней стороне вращающегося кольца. Часть модулей может быть сдана в аренду или продана американскому и европейскому космическим агентствам, а также частным компаниям.

Всего в конструкции станции предусмотрено 24 жилых модуля, длина каждого из которых 20 метров, а ширина — 12 метров.

Информация о стоимости строительства отеля и цене проживания в нем пока не раскрывается. Вместе с тем, в компании отметили, что благодаря появлению многоразовых ракет, таких как SpaceX Falcon 9, затраты на строительство значительно снизились.

Фото: Voyagr Station