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На орбите Земли построят космический отель Voyager Station

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Orbital Assembly Corporation (OAC) объявила, что в 2025 году она начнет строительство первого космического отеля на низкой околоземной орбите Земли. Станция-гостиница Voyager Station будет создана за 2 года, говорится на сайте проекта.

На орбите Земли построят космический отель Voyager Station

Внешне конструкция отеля будет представлять собой кольцо с капсулами. В них будут обсутроены ресторан, кинотеатр, спа-салон, тренажерный зал и комнаты для туристов. Вместимость Voyager Station составит 400 человек.

Отмечается, что орбитальное кольцо будет вращаться для создания искусственной гравитации внутри капсул.

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Также на станции планируется создать специальные капсулы для проживания экипажа, хранения воды и запасов воздуха. Они будут прикреплены к внешней стороне вращающегося кольца. Часть модулей может быть сдана в аренду или продана американскому и европейскому космическим агентствам, а также частным компаниям.

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Всего в конструкции станции предусмотрено 24 жилых модуля, длина каждого из которых 20 метров, а ширина — 12 метров.

Информация о стоимости строительства отеля и цене проживания в нем пока не раскрывается. Вместе с тем, в компании отметили, что благодаря появлению многоразовых ракет, таких как SpaceX Falcon 9, затраты на строительство значительно снизились.

 

Фото: Voyagr Station

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