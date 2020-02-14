ВОЗ рассказала, насколько опасны посылки из Китая

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV.

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.#KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2020

Организация сделала серию постов о коронавирусе в своем профиле. Один из них был посвящен посылкам и письмам, приходящим из Китая. ВОЗ пишет, что, согласно последним исследованиям, вирус не живет долго вне организма, поэтому риска заражения через предметы нет.



О неустойчивости коронавируса к внешней среде говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова 27 января. Она отмечала, что в мире не было случаев инфицирования через переданные или отправленные предметы.



Коронавирус начал распространяться в Китайской Народной Республике в конце 2019 года. Сейчас количество жертв коронавируса превысило 250 человек, число заболевших — 11 тысяч человек по всему миру.



Распространение болезни отражается на работе государственных и частных компаний: «Шереметьево» перевел все рейсы между Москвой и Китаем в терминал F, Apple из-за коронавируса приостановила работу магазинов в Китае, а соцсети Facebook и Instagram решили, что будут удалять конспирологические посты о вирусе.