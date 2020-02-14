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ВОЗ рассказала, насколько опасны посылки из Китая

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала в Twitter о мифах, окружающих коронавирус. Один из постов был посвящен безопасности посылок из Китая. Об этом пишет РБК.

ВОЗ рассказала, насколько опасны посылки из Китая

Организация сделала серию постов о коронавирусе в своем профиле. Один из них был посвящен посылкам и письмам, приходящим из Китая. ВОЗ пишет, что, согласно последним исследованиям, вирус не живет долго вне организма, поэтому риска заражения через предметы нет.

О неустойчивости коронавируса к внешней среде говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова 27 января. Она отмечала, что в мире не было случаев инфицирования через переданные или отправленные предметы.

Коронавирус начал распространяться в Китайской Народной Республике в конце 2019 года. Сейчас количество жертв коронавируса превысило 250 человек, число заболевших — 11 тысяч человек по всему миру.

Распространение болезни отражается на работе государственных и частных компаний: «Шереметьево» перевел все рейсы между Москвой и Китаем в терминал F, Apple из-за коронавируса приостановила работу магазинов в Китае, а соцсети Facebook и Instagram решили, что будут удалять конспирологические посты о вирусе.

Фото: Flamingo Images / Shutterstock

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