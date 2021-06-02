Mail.ru Group и «Мой бизнес» помогут в цифровизации малого бизнеса в регионах

Mail.ru Group и «Мой бизнес» будут помогать в цифровизации малому и среднему бизнесу в регионах, а также обучать предпринимателей возможностям трансформации бизнеса. О сотрудничестве компании договорились на Петербургском международном экономическом форуме.

Совместными усилиями компании будут стремиться к повышению знания в регионах о том, какие релевантные решения и бизнес-инструменты существуют и как их использовать для повышения показателей.

«У нас много идей, сейчас готовим уникальный продукт и запустим его в тестовом режиме в нескольких регионах-пилотах через “Мой бизнес”, а в дальнейшем расширим нашу географию и по итогам реализации проекта разработаем новые продукты», – отметил руководитель Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» Артур Юсупов.

Команда интернет-холдинга также будет помогать кураторам центров развивать экспертизу в области цифровой трансформации.

«Мы рады, что теперь нашим партнером в этой сфере стала Ассоциация “Мой бизнес”. Уверена, что, объединив усилия, мы сможем вывести цифровизацию российского бизнеса на новый уровень и помочь компаниям добиться качественных результатов», – отметила циве-президент Mail.ru Group Элина Исагулова.

В рамках сотрудничества компании будут организовывать и проводить мероприятия для дискуссии на тему поддержки предпринимательства.

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