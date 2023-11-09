Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали после инсульта — СМИ

Сооснователь Apple Стив Возняк перенес ишемический инсульт и госпитализирован в больницу в Мехико. Об этом пишут несколько мексиканских СМИ. В Мехико Возняк приехал для участия в деловом форуме, его выступление отменили.
В больницу города Мехико госпитализирован сооснователь Apple Стив Возняк. 73-летний Возняк перенес ишемический инсульт, пишут несколько мексиканских СМИ, в частности El Sol De Mexico.
По данным издания, Возняк попал в больницу вечером в среду 8 ноября. В этот день он должен был выступить на деловом форуме в Мехико, но его участие отменили.
По сведениям газеты, Стив Возняк пребывает в отделении неотложной помощи. Родственники Возняка сообщили изданию, что врачи оценивают его состояние как стабильное.
Стив Возняк и Стив Джобс основали Apple в 1976 году. Возняк в частности разработал Apple-1 – первый компьютер компании Apple и первый в мире персональный компьютер, который продавался в полностью собранном виде.
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