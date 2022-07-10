12% россиян считают возрождение советских брендов нецелесообразным

В рамках борьбы с экономическими трудностями, вызванными антироссийскими санкциями, власти неоднократно говорили о планах возрождать советские бренды. Аналитики института «Синергия» провели опрос и выяснили, как к этой идее относятся россияне.
Детали исследования приводят «РИА Новости» со ссылкой на первоисточник, из которого следует, что большинство россиян все же поддерживают идею возрождения советских брендов (таких оптимистов 83%).
Еще 12% опрошенных считают, что возрождать марки, «не прошедшие проверку временем», смысла нет. И причин тому несколько:
- Во-первых, возрожденные бренды не смогут конкурировать с современными торговыми марками в плане качества своей продукции (так считает 48% опрошенных из числа противников реанимации старых торговых марок),
- Во-вторых, лучше создавать новые бренды, чем делать ставку на те, что уже однажды не справились с задачами рынка (24%),
- В-третьих, советская продукция не была идеальной, у многих остался неприятный опыт ее использования (17%),
- А в-четвертых, люди просто не верят, что эффективное возрождение в принципе возможно: скорее, это произойдет на словах, а не на деле (11%).
При этом сторонники идеи верят, что возвращение советских брендов может «укрепить экономику за счет эффективного импортозамещения», поддержать отечественных предпринимателей, предотвратить дефицит и даже вывести на рынок «качественную продукцию по доступной цене».
Этот аргумент, впрочем, привели лишь 13% оптимистов, тогда как про импортозамещение вспомнили 36%.
На вопрос, какие бренды стоит возвращать к жизни, респонденты отвечали про автомобильные, называя «Москвич», «Волгу» и «Победу» (26%), пищевые (21%), модные (15%).
А вот по «Красной Москве», похоже, скучают немногие: за возрождение парфюмерии высказались лишь 8%. Не верят люди и в возвращение бытовой техники и электроники (6%).
Такое позитивное отношение к идее реанимации старых брендов связано с «положительными ассоциациями», которые вызывают советские вещи (а такие ассоциации обнаружились у 62% участников исследования).
Тут стоит отметить, что «РИА Новости» ничего не говорят о среднем возрасте 5000 опрошенных из всех регионов России.
Фото на обложке: Gustavo / Unsplash
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