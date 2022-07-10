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12% россиян считают возрождение советских брендов нецелесообразным

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В рамках борьбы с экономическими трудностями, вызванными антироссийскими санкциями, власти неоднократно говорили о планах возрождать советские бренды. Аналитики института «Синергия» провели опрос и выяснили, как к этой идее относятся россияне.

12% россиян считают возрождение советских брендов нецелесообразным

Детали исследования приводят «РИА Новости» со ссылкой на первоисточник, из которого следует, что большинство россиян все же поддерживают идею возрождения советских брендов (таких оптимистов 83%).

Еще 12% опрошенных считают, что возрождать марки, «не прошедшие проверку временем», смысла нет. И причин тому несколько:

  • Во-первых, возрожденные бренды не смогут конкурировать с современными торговыми марками в плане качества своей продукции (так считает 48% опрошенных из числа противников реанимации старых торговых марок),
  • Во-вторых, лучше создавать новые бренды, чем делать ставку на те, что уже однажды не справились с задачами рынка (24%),
  • В-третьих, советская продукция не была идеальной, у многих остался неприятный опыт ее использования (17%),
  • А в-четвертых, люди просто не верят, что эффективное возрождение в принципе возможно: скорее, это произойдет на словах, а не на деле (11%).

При этом сторонники идеи верят, что возвращение советских брендов может «укрепить экономику за счет эффективного импортозамещения», поддержать отечественных предпринимателей, предотвратить дефицит и даже вывести на рынок «качественную продукцию по доступной цене».

Этот аргумент, впрочем, привели лишь 13% оптимистов, тогда как про импортозамещение вспомнили 36%.

На вопрос, какие бренды стоит возвращать к жизни, респонденты отвечали про автомобильные, называя «Москвич», «Волгу» и «Победу» (26%), пищевые (21%), модные (15%).

А вот по «Красной Москве», похоже, скучают немногие: за возрождение парфюмерии высказались лишь 8%. Не верят люди и в возвращение бытовой техники и электроники (6%).

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Такое позитивное отношение к идее реанимации старых брендов связано с «положительными ассоциациями», которые вызывают советские вещи (а такие ассоциации обнаружились у 62% участников исследования).

Тут стоит отметить, что «РИА Новости» ничего не говорят о среднем возрасте 5000 опрошенных из всех регионов России.

Фото на обложке: Gustavo / Unsplash

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