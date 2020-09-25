Банки заявили о невозможности возврата платежей в СБП

Российские банки предлагают ввести функцию оспаривания транзакций в Системе быстрых платежей (СБП), запущенной Центробанком в 2019 году. Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором СБП, поддержала инициативу и пообещала сделать возможным оспаривание платежей в ближайшее время. Об этом сообщает РБК.

Во второй половине 2019 года Центробанк объявил о запуске СБП. Она позволяет россиянам с помощью QR-кода оплачивать покупки. Представитель ЦБ заявил, что с запуска СБП было совершено около 145 тысяч платежей на сумму свыше 800 млн рублей. Пока не все кредитные организации могут предоставить эту возможность. До 1 февраля 2021 года банки с универсальной лицензией в обязательном порядке должны предоставить клиентам эту услугу.

Кредитные организации заявляют, что ЦБ необходимо предоставить пользователям возможность возврата платежей. НСПК предлагает адаптировать для СБП систему, которую применяют в платежный системе «Мир». «Диспут Плюс» может оперативно решить проблему, говорят в компании. В НСПК отметили, что планируется в ближайшее время начать пилотирование системы «Диспут Плюс» в СБП.

Банки заявляют, что возможность оспаривания платежей крайне необходима. Так, представитель «Промсвязьбанка» сообщил, что это поможет оперативно решать проблемы и увеличит доверие к этому сервису.

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