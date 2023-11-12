Минцифры назвало принципы блокировки VPN-сервисов

В Минцифры рассказали, как выбираются VPN-сервисы, доступ к которым следует ограничить. По словам представителей ведомства, решение о блокировке принимается экспертной комиссией по соображениям безопасности.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — цитирует РИА ответ Минцифры на обращение первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачева.

В документе уточняется, что доступ к некоторым VPN-сервисам необходимо блокировать в соответствии с законом, поскольку они определяются как угроза безопасности функционирования интернета.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике направил обращение в правительство и выразил обеспокоенность позицией, при которой власти обещают блокировать VPN-сервисы, не исполняющие российское законодательство, «а затем по сути блокируем все».

Депутат подчеркнул, что запрет использования VPN «фактически поддерживает санкционное давление на россиян», поскольку VPN может понадобиться, например, для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе из Китая, а не только для обхода блокировок.

В октябре сообщалось, что с 2021 года Роскомнадзор заблокировал 167 VPN-сервисов и свыше 590 тысяч информационных ресурсов.

Фото: Unsplash