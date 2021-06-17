Роскомнадзор ограничил работу двух VPN-сервисов, говорится в сообщении на сайте ведомства. Под санкции попал, в том числе, популярный в России сервис, встроенный в браузер Opera.

Ограничения на работу VyprVPN и Opera VPN вводятся с 17 июня.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту [...] вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», – отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Данные сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства, добавили в ведомстве.

UPD 19.00 МСК

В пресс-службе Opera сообщили, что приостанавливают поддержку VPN-сервиса в том виде, в котором он работал.

«Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее. Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты» – пояснила старший менеджер по связям с общественностью компании Opera Юлия Синдзелорц.

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