VPN-сервисы для обхода блокировок стали самыми скачиваемыми приложениями в России

VPN-сервисы попали в топ самых загружаемых приложений пользователями из России. Эти сервисы используют для обхода блокировок и замедлений Facebook, Twitter и других зарубежных социальных сетей, которые ввел Роскомнадзор.
Количество загрузок VPN-сервисов в России резко выросло после начала военной операции на Украине и введения ограничений против соцсетей Facebook и Twitter.
Согласно данным data.ai (бывшая App Anie), 28 февраля 5 VPN-сервисов вошли в десятку самых скачиваемых приложений для iOS, 3 VPN-сервиса вошли в топ-10 по загрузкам на Android.
Пользователи из России используют VPN-сервисы для обхода ограничений, которые Роскомнадзор ввел против Facebook и Twitter.
Ведомство начало замедлять работу соцсетей после начала военной операции на Украине. Соцсети обвинили в нарушении прав и свобод граждан России после того, как были заблокированы аккаунты российских СМИ, освещающих военную операцию на Украине.
Под ограничения со стороны Facebook попали страницы «РИА Новости», «Газеты.ру» и других изданий. Санкции против российских СМИ, в частности канала RT, также ввел YouTube.
Фото на обложке: Primakov /
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