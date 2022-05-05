Власти решили оказать господдержку VR- и AR-компаниям

На государственную поддержку смогут рассчитывать VR- и AR-компании. Они вправе претендовать на гранды, выделяемые в рамках поддержки IT-отрасли. Без господдержки эта отрасль может просесть на 30-40% из-за проблем с импортом оборудования.
В Минцифры не сообщили конкретные суммы для грантов. Их выделят на основе приоритетов поддержки, которые должен утвердить президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, сообщили «Известия».
VR- и AR-технологии используются в медицине, военной и инженерной отраслях. В ведомстве добавили, что такие технологии могут быть в составе решений претендентов на гранты, сами же решения должны соответствовать одному из приоритетов, включающих наиболее востребованные классы программного обеспечения.
После начала спецоперации VR-отрасль, например, столкнулась с проблемами в покупке шлемов виртуальной реальности, компьютеров с мощными видеокартами и др. При этом специалисты полагают, что создать полностью российские VR- и AR-системы, которые не будут зависеть от импорта, возможно.
В России шлемы виртуальной и дополненной реальности разрабатывают Total Vision, VR- центр МГУ, компания Deus. Болшинство комплектующих в этих шлемах не российские, но имеются технологии по производству и выпуску нужных компонентов в России.
Фото на обложке: Unsplash
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