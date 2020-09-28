VResorts запустила приложение для бронирования отелей в виртуальной реальности

Компания VResorts создала приложение, с помощью которого туристы смогут оценивать номера отелей в виртуальной реальности перед бронированием. Скачать его можно на платформе SideQuest .

Пользователи приложения могут осмотреть территорию и номера отелей в виртуальной реальности, прочитать описания условий проживания, изучить рейтинги и цены, а также сразу забронировать понравившийся вариант. По словам создателей, цель сервиса — облегчить путешественникам выбор гостиницы и помочь компаниям продвигать свои предложения.

С нашей точки зрения, бронирование в виртуальной реальности и индустрия в целом только выиграли от пандемии. Потребители хотят взаимодействовать с брендами в наиболее удобном и естественном для них формате, и VR-коммерция офлайн-товаров и услуг удовлетворяет эту потребность.



Главной нашей целью является создание разнообразных продуманных решений в области виртуальной реальности на нашей платформе с тем, чтобы при совершении покупки потребитель не испытывал никаких сомнений в собственном выборе. Владимир Варнавский, основатель VResorts

До запуска VResorts в 2018 году в Сингапуре Владимир Варнавский работал управляющим директором гонконгского стартапа-единорога TinkLabs и Engagement Manager в McKinsey & Company. Компания занимается созданием VR-историй для гостиничной индустрии, а сейчас охватила и B2C-сегмент — приложение для путешественников и отелей вышло на платформе SideQuest 15 сентября.

Во время акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» Владимир рассказал участникам, как создавать хорошие презентации, а также стал трекером тревел-проектов.

Фото на обложке: Fuss Sergey / Shutterstock