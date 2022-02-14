Число заявлений на выплаты от владельцев VR-гарнитур из-за сломанной техники выросло на 30%

Страховщики сообщили о резком росте количества заявлений, которые им поступают от владельцев VR-гарнитур. Люди, находясь в виртуальной реальности, теряют понимание пространства и ломают мебель, разбивают телевизоры и люстры, а потом требуют за это страховые выплаты. Которые, к слову, одобряют.
Количество заявлений на выплаты, которые получила страховая компания Aviva по итогам прошлого года, выросло на 31% к 2020-ому, пишет The Guardian. В сравнении с 2016 годом число таких обращений выросло на 68%.
Заявления связаны с тем, что люди, находясь в виртуальной реальности, по случайности наносят ущерб окружающим их предметам. Например, как в этом видеоролике – ломают люстры.
В основном, уточнили в страховой компании, владельцы VR-гарнитур обращаются за выплатами из-за сломанных телевизоров. Чаще всего страховщик принимал претензии и одобрял компенсации в соответствии с параметрами страхового полиса. Средняя сумма выплат составила 68 тысяч в пересчете с фунтов стерлингов на рубли.
Эксперты Aviva связали рост обращений по страховым выплатам с растущей популярностью VR-устройств. Многие получили их в подарок на новогодние праздники, поэтому, считают в компании, количество поданных заявлений в ближайшее время может значительно увеличиться.
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Фото на обложке: Halfpoint /
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