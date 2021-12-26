В России создали VR-тренажер для обучения шахтеров и спасателей

Лаборатория медицинских VR тренажерных систем Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработала тренажер, симулирующий в виртуальной реальности настоящие штатные и нештатные ситуации в шахтах. С ним будут тренироваться шахтеры и спасатели.
VR-тренажер для шахтеров и спасателей, созданный в ТГТУ, поможет им разобраться, как использовать специальные средства защиты и избежать трагедий, сообщают «Известия».
Кроме непосредственно VR-очков в комплект тренажера входят манипуляторы для рук, модель дыхательного аппарата и беговая дорожка, настроенная для имитации физических нагрузок при перемещении под землей.
«Главное достоинство тренажера — это комплексное обучение, которое достигается за счет реалистичной имитации всех аспектов действий при аварии в шахте», — пояснил глава лаборатории Артем Обухов.
Модель дыхательного аппарата работает идентично шахтерским самоспасателям, которые должны обеспечить человека кислородом и изолировать его органы дыхания от опасных газов.
Вот только самоспасатели одноразовые, поэтому тренироваться с ними раньше было достаточно накладно. При этом использовать их не так-то просто, и, учитывая, что они нужны шахтерам не так уж и часто, те порой забывают, как с ними работать.
Тренировочный самоспасатель из комплекта VR-тренажера многоразовый, что значительно облегчает процесс тренировки.
В память тренажера можно загрузить трехмерную модель любой шахты или другого пространства — это позволяет отработать какие угодно штатные и нештатные ситуации, не спускаясь под землю, но запоминая все детали, которые могут даже спасти чью-то жизнь.
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Фото на обложке: Vyacheslav Svetlichnyy /
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