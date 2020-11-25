VR Supersonic стал лучшим стартапом акселератора фонда Softline Venture Partners набора 2020 года

Платформа для обучения персонала с применением технологий виртуальной реальности VR Supersonic признана лучшим проектом акселератора Streamline. Об этом Rusbase рассказали представители фондов Softline Venture Partners и Moscow Seed Fund.

Акселератор Streamline был организован фондом Softline Venture Partners совместно с Moscow Seed Fund, «ОПОРОЙ РОССИИ» и Правительством Удмуртской Республики. На участие в нем подали более 200 команд, на питч-сессию отобрали чуть более 20 коллективов.

По итогам презентаций экспертная комиссия отобрала 10 проектов для акселерации по четырем ключевым направлениям - продукт, продажи и продвижение, финансы и право, а также работа с инвесторами. Образовательный блок акселератора был дополнен воркшопами по оценке рынка и по адаптации продукта под потребности заказчика.

«Набор 2020-го года стал одним из самых сильных за всю историю стартап-активностей фонда, которая насчитывает более 10 лет. Мы увидели топовые команды с большими возможностями развития на российском и международных рынках. И будем готовы эти возможности всячески поддержать», — отметила глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская.

В общей сложности обучение заняло шесть недель. Кульминацией стал демо-день, когда предприниматели представили свои проекты уже с учетом новых полученных знаний. По мнению экспертов, наиболее впечатляющий прогресс в ходе акселерационной программы достигнут проектом VR Supersonic.

VR Supersonic — проект предпринимателя Евгения Кузнецова, развивает образовательную платформу на базе VR-технологий. Победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей от Moscow Seed Fund и проведет customer development в рамках группы компаний «Новард» – крупном диверсифицированном российском бизнесе, включающем в себя компании «Эконика», «Сити – XXI век», «Новард Эстейт Менеджемент Лимитед» и «Рутектор».

Акселератор и дальше поддержит участников. Им будет предоставлен доступ к более чем 60 тысячам заказчиков компаний Softline в 50 странах для возможности налаживания партнерских продаж, также проекты смогут привлечь экспертов фонда в качестве менторов для получения нового раунда.

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