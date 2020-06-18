Открыта регистрация на онлайн-встречу по VR-технологиям в туризме
25 июня в рамках проекта Moscow Travel Hub состоится онлайн-встреча с Владимиром Варнавским, основателем и генеральным директором компании VResorts. Эксперт расскажет, как туристическому бизнесу привлекать клиентов и создавать новые продукты с помощью технологий виртуальной реальности. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
VR-технологии возможно использовать как эффективный инструмент маркетинга. С его помощью туристы могут попробовать продукт перед покупкой — например, оценить территорию отеля или пляж. Кроме того, сами путешествия и экскурсии можно проводить в виртуальном пространстве, предлагая клиентам новый опыт и впечатления.
О VR в индустрии туризма и гостеприимства расскажет Владимир Варнавский — основатель и генеральный директор компании VResorts, которая предлагает виртуальные экскурсии по отелям. Владимир работал в Гонконгской Tink Labs — сервисе аренды смартфонов в отелях, а также менеджером по взаимодействию (Engagement Manager) в консалтинговой компании McKinsey & Company. Открывал бизнес в 20 европейских странах, создавал маркетинговые стратегии для авиакомпании и руководил выводом продукта на глобальный рынок.
Участники встречи вместе с экспертом обсудят:
- как пандемия повлияла на популярность виртуальной реальности в туризме;
- будет ли технология востребована после снятия всех ограничений;
- как использовать VR в туристических продуктах.
Мероприятие пройдет 25 июля в 16:00 в сервисе Zoom. Чтобы узнать подробности и зарегистрироваться для участия, заходите на страницу онлайн-встречи на Timepad.
Встреча состоится в рамках проекта Moscow Travel Hub — площадки для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства, созданной Комитетом по туризму города Москвы. Она призвана помочь предпринимателям создавать новые продукты и партнерские проекты, изучать маркетинговые инструменты и современные технологии, а также узнавать актуальные новости индустрии.
Фото на обложке: Scott Webb/Unsplash
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